Головин: нет смысла много думать о травме и переживать. "Реал Сосьедад" верит в Захаряна

"Нет смысла много думать о травме и переживать - это не пойдет на пользу. С его способностями все получится. Думаю, что клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время", - цитирует Головина "Чемпионат".
Российский полузащитник Арсен Захарян играет за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года. Нынешний сезон атакующий хавбек почти полностью пропустил из-за перенесенной операции и последовавшего за ней восстановления. Всего в активе Захаряна 44 матча в составе испанской команды, в которых он записал на свой счет два забитых гола.
Напомним, ранее сообщалось, что после рецидива травмы Захарян приступил к упражнениям с высокой интенсивностью на поле.