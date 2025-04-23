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Головин: нет смысла много думать о травме и переживать. "Реал Сосьедад" верит в Захаряна

Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался о травматичности хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"Нет смысла много думать о травме и переживать - это не пойдет на пользу. С его способностями все получится. Думаю, что клуб в него верит. У них политика такая, что они привыкли давать время", - цитирует Головина "Чемпионат".

Российский полузащитник Арсен Захарян играет за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года. Нынешний сезон атакующий хавбек почти полностью пропустил из-за перенесенной операции и последовавшего за ней восстановления. Всего в активе Захаряна 44 матча в составе испанской команды, в которых он записал на свой счет два забитых гола.

Напомним, ранее сообщалось, что после рецидива травмы Захарян приступил к упражнениям с высокой интенсивностью на поле.

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