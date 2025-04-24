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Уход тренера "Реала Сосьедад" не повлияет на судьбу Захаряна

В пресс-службе "Реала Сосьедад" развеяли слухи о возможном влиянии на судьбу Арсена Захаряна уход главного тренера команды Иманола Альгуасиля.
Фото: Getty Images
"Арсен — большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится", - приводит слова сотрудника пресс-службы "СЭ".

Напомним, ранее стало известно об отставке Иманола Альгуасиля с поста главного тренера "Реала Сосьедад" по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл четыре матча за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. Россиянин забил один гол и отдал один ассист, пропустив большую часть сезона из-за травмы и ее рецидива. Захарян переходил из московского "Динамо" в стан испанского клуба два года назад при Альгуасиле.

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