Уход тренера "Реала Сосьедад" не повлияет на судьбу Захаряна

"Арсен — большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится", - приводит слова сотрудника пресс-службы "СЭ".
Напомним, ранее стало известно об отставке Иманола Альгуасиля с поста главного тренера "Реала Сосьедад" по окончании текущего сезона.
В нынешнем сезоне Захарян сыграл четыре матча за "Реал Сосьедад" во всех турнирах. Россиянин забил один гол и отдал один ассист, пропустив большую часть сезона из-за травмы и ее рецидива. Захарян переходил из московского "Динамо" в стан испанского клуба два года назад при Альгуасиле.