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"Захарян усердно работает по индивидуальной программе". В "Реале Сосьедад" рассказали о восстановлении Арсена

В пресс-службе испанского "Реала Сосьедад" рассказали о процессе восстановлении Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Захарян усердно работает по индивидуальной программе. На данный момент нам неизвестно, когда он вернется в общую группу", - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Арсен Захарян получил очередное повреждение - сообщалось, что российский полузащитник больше не сыграет в текущем сезоне.

Всего на счету россиянина в этом сезоне 4 матча во всех турнирах, 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт полузащитника с испанским клубом истекает летом 2029 года.

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