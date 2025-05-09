"Захарян может начать тренироваться в общей группе до того, как закончится сезон", - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".
Напомним, что Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки и не выходил на поле до февраля этого года. Всего российский полузащитник провел за "Реал Сосьедад" в текущем сезоне 4 матча во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. На данный момент россиянин вновь восстанавливается после полученного повреждения.
В "Реале Сосьедад" рассказали, когда Захарян сможет вернуться к тренировкам в общей группе
В пресс-службе испанского "Реала Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"