"Реал" завершил финансовый год с рекордной выручкой

Мадридский "Реал" объявил о завершении финансового года с рекордной выручкой в 24 миллиона евро и стал первым клубом в истории, преодолевшим отметку в 1 миллиард евро по доходам.

Фото: "AP Photo"





По показателю EBITDA клуб также установил рекорд – 242,9 миллиона евро.



Также в сообщении пресс-службы отмечается, что собственный капитал мадридцев вырос до 598 миллионов евро. Коэффициент долга равен 0, что означает высокую платёжеспособность и финансовую независимость клуба. Чистый долг "Реала" оценивается в 12 миллионов евро, не учитывая заимствования на реконструкцию стадиона. Помимо этого, у мадридского клуба есть непогашенный остаток по кредитам, который составляет 1,132 миллиарда евро.



В сезоне-2024/25 "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, занял второе место в чемпионате Испании, вышел в полуфинал клубного чемпионата мира и четвертьфинал Лиги чемпионов. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте " Реала ", по итогам финансового года 2024/25 чистая прибыль клуба составила 24 миллиона евро, что на 56% больше, чем годом раннее (9 миллионов евро). Кроме того, выручка "сливочных" без учета трансферов выросла на 10%, достигнув рекордной суммы в 1,185 миллиарда евро. Тем самым "Реал" стал первым клубом в истории, которому удалось преодолеть отметку в 1 миллиард евро по доходам.По показателю EBITDA клуб также установил рекорд – 242,9 миллиона евро.Также в сообщении пресс-службы отмечается, что собственный капитал мадридцев вырос до 598 миллионов евро. Коэффициент долга равен 0, что означает высокую платёжеспособность и финансовую независимость клуба. Чистый долг "Реала" оценивается в 12 миллионов евро, не учитывая заимствования на реконструкцию стадиона. Помимо этого, у мадридского клуба есть непогашенный остаток по кредитам, который составляет 1,132 миллиарда евро.В сезоне-2024/25 "Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА, занял второе место в чемпионате Испании, вышел в полуфинал клубного чемпионата мира и четвертьфинал Лиги чемпионов.