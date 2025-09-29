Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

В "Реале Сосьедад" рассказали, почему Захарян не сыграл с "Барселоной"

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате объяснил невыход полузащитника Арсена Захаряна в матче 7-го тура Ла Лиги против "Барселоны".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
- Арсен готов на все сто процентов. Тренер принял решение выпустить других игроков. Захарян полностью здоров и ждет матчи своей сборной. Для него было бы отличной новостью попасть в окончательный список сборной России.

Матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" принимала на своем поле "Реал Сосьедад", состоялся вчера, 28 сентября, и завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1. Российский атакующий полузащитник сан-себастьянцев провел всю встречу на скамейке запасных и не вышел на поле.

Команда Захаряна потерпела уже четвертое поражение в этом сезоне Ла Лиги и находится по итогам тура на 17-м месте в турнирной таблице.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится