- Арсен готов на все сто процентов. Тренер принял решение выпустить других игроков. Захарян полностью здоров и ждет матчи своей сборной. Для него было бы отличной новостью попасть в окончательный список сборной России.
Матч 7-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" принимала на своем поле "Реал Сосьедад", состоялся вчера, 28 сентября, и завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1. Российский атакующий полузащитник сан-себастьянцев провел всю встречу на скамейке запасных и не вышел на поле.
Команда Захаряна потерпела уже четвертое поражение в этом сезоне Ла Лиги и находится по итогам тура на 17-м месте в турнирной таблице.
Источник: Sport24
В "Реале Сосьедад" рассказали, почему Захарян не сыграл с "Барселоной"
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате объяснил невыход полузащитника Арсена Захаряна в матче 7-го тура Ла Лиги против "Барселоны".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"