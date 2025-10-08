"Он просто не был готов к переезду. Ни физически, ни ментально. У него не было той атлетической базы, которая необходима в большом футболе. Понимание игры и техника есть, но не хватало силы, мышечной массы, наглости на поле. В Испании без атлетизма делать нечего!" - приводит слова Колоскова "СЭ".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 46 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.
После 8 сыгранных туров "Реал Сосьедад" занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата Испании с 5 набранными очками в своем активе.
Почетный президент РФС рассказал, почему Захарян не может закрепиться в Испании
