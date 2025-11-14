Агент Барбоза высказался о возможном переходе Захаряна в "Лион" или "ПСЖ"

- Захарян в "Лионе" или "ПСЖ"? Я думаю, Арсену нужно продолжать работать в Испании, как он это делает сейчас. "Реал Сосьедад" — это хорошая команда. Игрок в этом сезоне будет получать свои шансы. Переходить в другую лигу, в другой футбол посреди сезона — это нецелесообразно.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян может покинуть Испанию и перебраться во французский клуб. Сообщалось, что российским игроком интересуются "Лион" и "ПСЖ".
Захарян защищает цвета сан-себастьянцев с лета 2023 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 7 матчах за команду во всех турнирах и отличился одним забитым голом.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Реал Сосьедад"