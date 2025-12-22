Вейга удалился на 39-й минуте встречи за грубый фол на нападающем "Барсы" Ламине Ямале. Сине-гранатовые в этой встрече одержали победу со счетом 2:0.
"Он мог и ногу Ямалю сломать. Я сразу сказал, что это красная карточка. Это устрашающий прыжок сзади, у него не было умысла сыграть в мяч. Раньше прыжок сзади считался неуважением к сопернику. Красная карточка справедлива", — отметил Гришин в беседе с "Матч ТВ".
Забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Рафинья (12', пенальти) и Ламин Ямаль (63'). По итогам 18 матчей "Барса" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 46 очками в активе, опережая ближайшего преследователя, мадридский "Реал", на 4 балла.
Гришин назвал заслуженной красную карточку Вейги за фол против Ямаля
Бывший футболист ЦСКА, футбольный эксперт Александр Гришин высказался о красной карточке защитника "Вильярреала" Ренату Вейги, полученной в матче 17 тура Ла Лиги с "Барселоной".
Фото: Getty Images