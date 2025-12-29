Игрок "Барселоны" возобновил тренировки - ранее он брал паузу из-за психологических проблем

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо снова приступает к тренировкам в составе команды.

Фото: ФК "Барселона"

Уругвайский футболист появится на клубной базе перед открытым занятием, которое смогут посетить болельщики. Сообщается, что 26-летний игрок планирует лично выразить благодарность фанатам каталонского клуба за поддержку, оказанную ему в сложный период.



Возвращение Араухо стало первым публичным появлением защитника после временного отсутствия. В начале декабря футболист попросил руководство "Барселоны" предоставить ему небольшой отпуск.



Поводом стало эмоционально тяжёлое удаление в матче Лиги чемпионов против "Челси", завершившемся поражением со счётом 0:3. По данным СМИ, в тот период Араухо совершил краткую поездку в Иерусалим, где хотел восстановиться психологически и получить духовную поддержку.