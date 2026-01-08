"Барселона" не оставила шансов "Атлетику" и вышла в финал Суперкубка

"Барселона" уверенно оформила выход в финал Суперкубка Испании, разгромив "Атлетик" из Бильбао в полуфинале турнира.

Фото: ФК "Барселона"

Матч прошёл в Джидде и завершился со счётом 5:0 в пользу каталонского клуба. Основная часть голов была забита ещё до перерыва: Ферран Торрес открыл счёт, затем отличились Фермин Лопес, Руни Барджи и Рафинья. После перерыва бразилец забил второй мяч и установил окончательный результат, оформив дубль.



Во втором полуфинале Суперкубка Испании встретятся "Реал" и "Атлетико". Мадридское дерби состоится 8 января, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

