Об уходе тренера "сливочные" сообщили 12 января. По данным испанских СМИ, испанец сам выступил инициатором расставания.
- Меня это немного удивляет, потому что он проработал совсем недолго, - цитирует Деку Marca.
Напомним, испанец тренировал мадридскую команду с лета прошлого года. Под его руководством "Реал" в Ла Лиге набрал 45 баллов в 19 турах и идёт на второй строчке в таблице испанского чемпионата.
В "Барселоне" прокомментировали уход Алонсо из "Реала"
Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста рулевого мадридского "Реала".
Фото: ФК "Реал Мадрид"