Хабиб поделился мнением об увольнении Алонсо из "Реала"

Об уходе специалиста было объявлено вчера, 12 января.
"Если у тебя в команде царит такая аура, что не все выполняют твои требования, вам точно не по пути. Я считаю, что Алонсо входит в тройку лучших тренеров современности. Если команда не сработалась с ним, то нужно менять игроков, а не тренера. Я уверен, что ни один тренер не справится с таким составом, как у "Реала". Надо избавляться от капризных игроков", — написал Хабиб в социальных сетях.
Одни источники сообщают, что "Реал" уволил Алонсо. По сведениям других СМИ, тренер сам решил оставить пост, так как не чувствовал поддержки со стороны руководства клуба, которое поощряло капризы звёздных футболистов сливочных. По мнению тренера, свободы игрокам "Реала" предоставлялось слишком много.
Исполняющим обязанности главного тренера мадридцев назначен Альваро Арбелоа.
Известный боец смешанного стиля и болельщик "Реала" Хабиб Нурмагомедов прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба.
