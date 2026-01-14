"Реал Сосьедад" прошёл дальше в Кубке Испании, Захарян не забил в серии пенальти

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Реал Сосьедад" добился выхода в следующий раунд, обыграв "Осасуну".

Фото: ФК "Реал Сосьедад"

Встреча завершилась ничьей 2:2 по итогам основного и дополнительного времени, а в серии ударов с "точки" хозяева оказались точнее - 4:3.



Решающим стал удар защитника Серхио Гомеса, который реализовал последний пенальти в серии. При этом один из ключевых моментов произошёл ранее - россиянин Арсен Захарян, исполнявший пятый удар у "Реал Сосьедада", отправил мяч выше перекладины.



Несмотря на промах Захаряна, команда из Сан-Себастьяна сумела склонить чашу весов в свою пользу и продолжить борьбу за трофей. "Осасуна", в свою очередь, завершила выступление в текущем розыгрыше Кубка Испании.

