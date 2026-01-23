Матчи Скрыть

Локомотив
15:30
РостовНе начат
Оренбург
17:00
БорацНе начат

Арбелоа посоветовал игроку "Реала" искать новый клуб - источник

В "Реале" могут отказаться от услуг Трента Александер-Арнольда уже в это трансферное окно.
Фото: Getty Images
Сообщается, что новый главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа не видит англичанина в своей обойме и посоветовал ему подыскивать новый вариант продолжения карьеры.

По информации El Nacional, Арбелоа лично пообщался с защитником и дал понять, что рассчитывать на игровую практику в команде он не сможет.

Александер-Арнольд перебрался в Мадрид летом 2025 года после завершения контракта с "Ливерпулем". За "Реал" он провёл 11 матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.

