Арбелоа посоветовал игроку "Реала" искать новый клуб - источник

В "Реале" могут отказаться от услуг Трента Александер-Арнольда уже в это трансферное окно.

Фото: Getty Images

Сообщается, что новый главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа не видит англичанина в своей обойме и посоветовал ему подыскивать новый вариант продолжения карьеры.



По информации El Nacional, Арбелоа лично пообщался с защитником и дал понять, что рассчитывать на игровую практику в команде он не сможет.



Александер-Арнольд перебрался в Мадрид летом 2025 года после завершения контракта с "Ливерпулем". За "Реал" он провёл 11 матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями.