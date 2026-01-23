Клопп в случае назначения в "Реал" хочет избавиться от двух игроков - источник

Юрген Клопп может возглавить "Реал" летом 2026 года, однако, как утверждают СМИ, у немецкого специалиста будет важное условие.

Фото: ФК "Ливерпуль"

Сообщается, что экс-наставник "Ливерпуля" хочет получить полный контроль над трансферной политикой мадридского клуба. Как сообщает Topskills Sports UK, Клопп намерен лично определять кадровую стратегию команды.



Также отмечается, что при возможном формировании состава два футболиста "сливочных" не входят в планы тренера - речь идёт о фланговых защитниках Даниэле Карвахале и Ферлане Менди.



Напомним, 12 января мадридский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Хаби Алонсо. Испанец возглавлял команду с лета 2025 года, а его место занял Альваро Арбелоа.