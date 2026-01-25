Болельщики "Вильярреала" скандировали провокационные кричалки в адрес Винисиуса

Вингер " Реала " Винисиус Жуниор вновь оказался в центре внимания из-за поведения болельщиков на выездной игре с "Вильярреалом" в 21-м туре Ла Лиги.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

В первом тайме бразилец вступил в спор с арбитром из-за эпизода со вбрасыванием, однако судья быстро пресёк диалог. В этот момент трибуны отреагировали провокационными скандированиями в адрес футболиста - фанаты "Вильярреала" начали выкрикивать: "Пляжный мяч Винисиусу!"



Позже, после одного из столкновений, когда соперник сбил Винисиуса с ног, с трибун прозвучали новые выкрики: "Наступи на него". Об этом информирует Marca.



Матч завершился победой мадридской команды со счётом 2:0.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Вильярреал