В первом тайме бразилец вступил в спор с арбитром из-за эпизода со вбрасыванием, однако судья быстро пресёк диалог. В этот момент трибуны отреагировали провокационными скандированиями в адрес футболиста - фанаты "Вильярреала" начали выкрикивать: "Пляжный мяч Винисиусу!"
Позже, после одного из столкновений, когда соперник сбил Винисиуса с ног, с трибун прозвучали новые выкрики: "Наступи на него". Об этом информирует Marca.
Матч завершился победой мадридской команды со счётом 2:0.
Болельщики "Вильярреала" скандировали провокационные кричалки в адрес Винисиуса
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор вновь оказался в центре внимания из-за поведения болельщиков на выездной игре с "Вильярреалом" в 21-м туре Ла Лиги.
Фото: ФК "Реал Мадрид"