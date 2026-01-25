Карпин отреагировал на слухи о возможном уходе Захаряна из "Реала Сосьедад"

"Слухи об уходе Захаряна из "Реала Сосьедад" абсолютно беспочвенны. Арсен должен наконец восстановиться от болячек, и они ждут. Не рассматривают никакие варианты как минимум до лета", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. Всего полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 60 матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что главный тренер команды не рассчитывает на Захаряна и россиянин в ближайшее время может покинуть клуб.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном уходе Арсена Захаряна из "Реала Сосьедад".
