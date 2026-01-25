"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Сельту"

"Реал Сосьедад" добился домашней победы над "Сельтой" в матче 21-го тура Ла лиги.

Фото: ФК "Реал Сосьедад"

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 2:1.



Главным героем у хозяев стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль — он забил на 17-й и 75-й минутах. При этом ещё в концовке первого тайма баски остались вдесятером. "Сельта" ответила голом Борхи Иглесиаса, но уйти от поражения не смогла. Еще один гол в составе "Сосьедада" забил Брайс Мендес.



Российский хавбек "Реал Сосьедада" Арсен Захарян в заявку на игру не попал.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Сельта