"Реал Сосьедад" без Захаряна обыграл "Сельту"

"Реал Сосьедад" добился домашней победы над "Сельтой" в матче 21-го тура Ла лиги.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 2:1.

Главным героем у хозяев стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль — он забил на 17-й и 75-й минутах. При этом ещё в концовке первого тайма баски остались вдесятером. "Сельта" ответила голом Борхи Иглесиаса, но уйти от поражения не смогла. Еще один гол в составе "Сосьедада" забил Брайс Мендес.

Российский хавбек "Реал Сосьедада" Арсен Захарян в заявку на игру не попал.

