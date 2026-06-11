Как сообщают испанские СМИ, серьёзным препятствием для каталонцев стало предложение от мадридского "Атлетико".
"Матрасники" готовы платить португальцу в два раза больше, чем предлагает "Барселона". Кроме того, игроку обещают стабильное место в стартовом составе. Как отмечает As, ещё несколько дней назад переход Силвы в каталонский клуб считался практически решённым вопросом. Стороны обсуждали контракт сроком на два сезона, однако ситуация заметно изменилась после вмешательства "Атлетико".
Бернарду Силва отказался от перехода в "Барселону" ради другого испанского клуба - источник
Полузащитник Бернарду Силва всё дальше от перехода в "Барселону".
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