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Бернарду Силва отказался от перехода в "Барселону" ради другого испанского клуба - источник

Полузащитник Бернарду Силва всё дальше от перехода в "Барселону".
Фото: Getty Images
Как сообщают испанские СМИ, серьёзным препятствием для каталонцев стало предложение от мадридского "Атлетико".

"Матрасники" готовы платить португальцу в два раза больше, чем предлагает "Барселона". Кроме того, игроку обещают стабильное место в стартовом составе. Как отмечает As, ещё несколько дней назад переход Силвы в каталонский клуб считался практически решённым вопросом. Стороны обсуждали контракт сроком на два сезона, однако ситуация заметно изменилась после вмешательства "Атлетико".

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