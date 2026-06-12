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"Барселона" пригрозила президенту "Реала" судебным иском

Конфликт между "Барселоной" и президентом "Реала" Флорентино Пересом получил новое развитие.
Фото: Getty Images
Каталонский клуб сообщил о начале юридической процедуры в отношении главы мадридцев. В "Барселоне" заявили, что направили обязательное ходатайство о примирении, потребовав от Переса отказаться от ряда ранее сделанных высказываний.

Сине-гранатовые считают, что слова президента "Реала" наносят ущерб репутации клуба и содержат клеветнические утверждения.

В официальном заявлении подчёркивается, что в случае отсутствия реакции со стороны Переса клуб готов обратиться в суд с уголовной жалобой.

Поводом для разбирательства стали заявления главы "Реала", сделанные в мае. Тогда Перес затронул тему сотрудничества "Барселоны" с бывшим вице-президентом технического комитета судей Хосе Марией Негрейрой, а также сообщил о передаче материалов по этому делу в УЕФА.

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