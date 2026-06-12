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Стали известны детали возможного перехода игрока "Реала" в "Ювентус" - источник

Будущее Франко Мастантуоно в "Реале" может оказаться связано с чемпионатом Италии.
Фото: Getty Images
Как пишет Tuttosport, мадридский клуб рассматривает вариант с арендой молодого полузащитника и уже предложил его услуги "Ювентусу". По информации источника, первоначально туринцы проявляли интерес к Браиму Диасу, однако в "Реале" не готовы отпускать марокканского футболиста. В качестве альтернативного варианта испанский гранд предложил "бьянконери" Мастантуоно.

Речь идёт об аренде без опции последующего выкупа. При этом в Турине пока не приняли окончательного решения по возможной сделке.

Сообщается, что руководство "Реала" не намерено долго ждать ответа от "Ювентуса". По этой причине мадридцы уже начали предлагать аргентинского хавбека и другим клубам Серии А.

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