Как пишет Tuttosport, мадридский клуб рассматривает вариант с арендой молодого полузащитника и уже предложил его услуги "Ювентусу". По информации источника, первоначально туринцы проявляли интерес к Браиму Диасу, однако в "Реале" не готовы отпускать марокканского футболиста. В качестве альтернативного варианта испанский гранд предложил "бьянконери" Мастантуоно.
Речь идёт об аренде без опции последующего выкупа. При этом в Турине пока не приняли окончательного решения по возможной сделке.
Сообщается, что руководство "Реала" не намерено долго ждать ответа от "Ювентуса". По этой причине мадридцы уже начали предлагать аргентинского хавбека и другим клубам Серии А.
Стали известны детали возможного перехода игрока "Реала" в "Ювентус" - источник
Будущее Франко Мастантуоно в "Реале" может оказаться связано с чемпионатом Италии.
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