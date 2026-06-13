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Григорян оценил назначение Моуринью в "Реал"

Российский футбольный тренер и эксперт Александр Григорян прокомментировал назначение Жозе Моуринью главным тренером мадридского "Реала".
Фото: Getty Images
По мнению Григоряна, португалец должен прекратить бардак в испанском клубе.

"У "Реала" было два пути: продать всех дорогих игроков или найти тренера, который приведёт команду к единению. А потом уже взять наставника, который будет с ней работать.

Пригласить системного тренера сейчас было нельзя. Им нужен был тот, кто прекратит бардак", — передаёт слова Григоряна "Матч ТВ".

Прошлый сезон "Реал" начал под руководством Хаби Алонсо, которого уволили после поражения команды в финале Суперкубка Испании от "Барселоны" (2:3). После ухода Алонсо главным тренером сливочным назначили Альваро Арбелоа. Сезон 2025/2026 "Реал" завершил без трофеев.

Контракт Жозе Моуринью с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Ранее португалец уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год и привёл команду к победе в Кубке (2010/2011), чемпионате (2011/2012) и Суперкубке Испании (2012).

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