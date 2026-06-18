"Атлетико" оценил своего нападающего в 500 млн евро

Мадридский "Атлетико" не намерен расставаться с Хулианом Альваресом и выставил фактически запретительную цену на своего нападающего.

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По данным источника, сумма выкупа контракта форварда составляет 500 миллионов евро. Об интересе к игроку ранее сообщалось со стороны нескольких клубов, включая лондонский "



В прошедшем сезоне Альварес принял участие в 49 поединках во всех турнирах. На его счету 20 забитых мячей и девять результативных передач. Как сообщает The Mirror, заинтересованным клубам дали понять, что трансфер аргентинца возможен только при активации пункта отступных.По данным источника, сумма выкупа контракта форварда составляет 500 миллионов евро. Об интересе к игроку ранее сообщалось со стороны нескольких клубов, включая лондонский " Арсенал " и "Реал".В прошедшем сезоне Альварес принял участие в 49 поединках во всех турнирах. На его счету 20 забитых мячей и девять результативных передач.