Как сообщает The Mirror, заинтересованным клубам дали понять, что трансфер аргентинца возможен только при активации пункта отступных.
По данным источника, сумма выкупа контракта форварда составляет 500 миллионов евро. Об интересе к игроку ранее сообщалось со стороны нескольких клубов, включая лондонский "Арсенал" и "Реал".
В прошедшем сезоне Альварес принял участие в 49 поединках во всех турнирах. На его счету 20 забитых мячей и девять результативных передач.
"Атлетико" оценил своего нападающего в 500 млн евро
Мадридский "Атлетико" не намерен расставаться с Хулианом Альваресом и выставил фактически запретительную цену на своего нападающего.
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