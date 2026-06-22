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Моуринью определился с приоритетным трансфером для "Реала"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер может стать одной из главных трансферных целей мадридского "Реала" в ближайшее межсезонье.
Фото: Getty Images
По информации El Nacional, видеть аргентинца в своей команде хочет главный тренер сливочных Жозе Моуринью. Как утверждает источник, португальский специалист считает игрока ключевым кандидатом на усиление средней линии.

Сообщается, что руководство "Реала" намерено выйти на контакт с "Ливерпулем", чтобы узнать условия возможного трансфера и позицию самого игрока относительно переезда в Испанию.

В минувшем сезоне аргентинский хавбек принял участие в 55 матчах во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и семь голевых передач.

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