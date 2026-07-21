Кержаков: после Месси сборная Аргентины не выиграет ничего

Александр Кержаков предположил, что сборную Аргентины после ухода Лионеля Месси может ждать длительный период без крупных трофеев.
Фото: ФИФА
По мнению экс-нападающего "Зенита", "альбиселесте" потребуется новый лидер сопоставимого уровня.

- После Месси сборная Аргентины в ближайшее время не выиграет ничего. Ни Южную Америку, ни ЧМ. Это как после Марадоны. Нужно, чтобы родился футболист, который будет тащить их, - сказал Кержаков на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

На чемпионате мира 39-летний Месси отметился восемью голами и четырьмя ассистами на партнёров. В финале аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 и не сумели защитить титул.

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