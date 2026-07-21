Кержаков: после Месси сборная Аргентины не выиграет ничего

Александр Кержаков предположил, что сборную Аргентины после ухода Лионеля Месси может ждать длительный период без крупных трофеев.

Фото: ФИФА

- После Месси сборная Аргентины в ближайшее время не выиграет ничего. Ни Южную Америку, ни ЧМ. Это как после Марадоны. Нужно, чтобы родился футболист, который будет тащить их, - сказал Кержаков на YouTube-канале "Это футбол, брат!".