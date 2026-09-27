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Мусаев прокомментировал слухи о возможном подписании экс-игрока "Манчестер Юнайтед"

Мурад Мусаев рассказал об отношении к возможному переходу Джейдена Санчо в "Краснодар".
Фото: Getty Images
Главный тренер признался, что ему было бы интересно поработать с английским полузащитником, однако никаких предложений по кандидатуре футболиста ему не поступало.

- Мне было бы интересно поработать с Санчо, рассмотрел бы такую возможность.

Но мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал. Обычно, когда клуб ведёт активные переговоры по тому или иному футболисту, то я также включён в этот процесс. Санчо до меня не доходил, - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Санчо этим летом покинул "Манчестер Юнайтед" после завершения контракта и в настоящее время имеет статус свободного агента. 26-летний футболист ранее выступал за сборную Англии. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 18 млн евро.

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