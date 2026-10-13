Ривалдо не вспомнил Мостового, несмотря на десять очных матчей: кто это такой?

Бывший футболист сборной Бразилии и "Барселоны" Ривалдо признался, что практически ничего не помнит об Александре Мостовом, хотя за время выступлений в чемпионате Испании десять раз встречался с россиянином на поле.

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"Кто такой Мостовой? Где он играл? В "Сельте"? Не знаю, может быть, что-то припоминаю, но не могу о нем ничего сказать", — заявил Ривалдо.

Примечательно, что пути двух футболистов неоднократно пересекались в чемпионате Испании. С 1996 по 2002 год Ривалдо и Мостовой десять раз выходили на поле друг против друга, представляя разные клубы Ла Лиги.



Бразилец выступал за "Депортиво", а затем за "Барселону", с которой дважды становился чемпионом Испании. В 1999 году Ривалдо получил "Золотой мяч", став лучшим футболистом Европы.



Мостовой, в свою очередь, провел за "Сельту" восемь сезонов — с 1996 по 2004 год. Российский полузащитник стал одним из самых узнаваемых игроков клуба и получил от болельщиков прозвище "Царь".



Источник: "Советский спорт" Ривалдо попросили поделиться воспоминаниями о бывшем полузащитнике "Сельты" Александре Мостовом, который долгие годы выступал в испанской Ла Лиге. Однако бразилец не смог сразу вспомнить российского футболиста и даже уточнил, за какую команду тот играл.Примечательно, что пути двух футболистов неоднократно пересекались в чемпионате Испании. С 1996 по 2002 год Ривалдо и Мостовой десять раз выходили на поле друг против друга, представляя разные клубы Ла Лиги.Бразилец выступал за "Депортиво", а затем за "Барселону", с которой дважды становился чемпионом Испании. В 1999 году Ривалдо получил "Золотой мяч", став лучшим футболистом Европы.Мостовой, в свою очередь, провел за "Сельту" восемь сезонов — с 1996 по 2004 год. Российский полузащитник стал одним из самых узнаваемых игроков клуба и получил от болельщиков прозвище "Царь".Источник: "Советский спорт" "Советский спорт"