Ривалдо не вспомнил Мостового, несмотря на десять очных матчей: кто это такой?

"Кто такой Мостовой? Где он играл? В "Сельте"? Не знаю, может быть, что-то припоминаю, но не могу о нем ничего сказать", — заявил Ривалдо.
Примечательно, что пути двух футболистов неоднократно пересекались в чемпионате Испании. С 1996 по 2002 год Ривалдо и Мостовой десять раз выходили на поле друг против друга, представляя разные клубы Ла Лиги.
Бразилец выступал за "Депортиво", а затем за "Барселону", с которой дважды становился чемпионом Испании. В 1999 году Ривалдо получил "Золотой мяч", став лучшим футболистом Европы.
Мостовой, в свою очередь, провел за "Сельту" восемь сезонов — с 1996 по 2004 год. Российский полузащитник стал одним из самых узнаваемых игроков клуба и получил от болельщиков прозвище "Царь".
Источник: "Советский спорт""Советский спорт"