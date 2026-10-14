В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между "Реалом" и "Вильярреалом". Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
На 73-й минуте встречи главный арбитр показал прямую красную карточку крайнему нападающему "сливочных" Винисиусу Жуниору, дернувшему за волосы полузащитника соперников Натана-Дилана Салибу.
Как сообщает Mundo Deportivo, бразильскому вингеру грозит дисквалификация как минимум на два матча. Отмечается, что дисциплинарный комитет вынесет окончательное решение завтра, 15 октября.
Стало известно, сколько матчей может пропустить Винисиус после удаления в игре с "Вильярреалом"
Испанские СМИ назвали предполагаемый срок дисквалификации вингера "Реала" Винисиуса Жуниора по итогам 8-го тура Ла Лиги.
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