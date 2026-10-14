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Стало известно, сколько матчей может пропустить Винисиус после удаления в игре с "Вильярреалом"

Испанские СМИ назвали предполагаемый срок дисквалификации вингера "Реала" Винисиуса Жуниора по итогам 8-го тура Ла Лиги.
Фото: Getty Images
В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч между "Реалом" и "Вильярреалом". Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 73-й минуте встречи главный арбитр показал прямую красную карточку крайнему нападающему "сливочных" Винисиусу Жуниору, дернувшему за волосы полузащитника соперников Натана-Дилана Салибу.

Как сообщает Mundo Deportivo, бразильскому вингеру грозит дисквалификация как минимум на два матча. Отмечается, что дисциплинарный комитет вынесет окончательное решение завтра, 15 октября.

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