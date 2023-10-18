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Александр Мостовой: я бы однозначно попал в список 100 лучших игроков в истории Ла Лиги

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Экс-игрок "Сельты" и сборной России Александр Мостовой заявил, что попал бы в топ-100 лучших игроков в истории испанского Чемпионата. Ранее FourFourTwo составил подобный рейтинг с игроками из АПЛ. В него вошел Андрей Канчельскис.
Фото: "Матч ТВ"
"Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я, однозначно, попал бы в него. Карпин и Онопко? Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим", — передает слова Мостового Sport24.

В Ла Лиге Мостовой сыграл 235 матчей. В них полузащитник забил 54 мяча и сумел сделать 13 голевых передач.

За сборную России Александр Мостовой сыграл 50 матчей. В них отметился 10 голами и отдал 9 результативных передач.


Мостовой Ла Лига Сельта
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