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СМИ: Луческу наигрывает Ивановича правым защитником на матч с "Андерлехтом"

Новичок "Зенита" Бранислав Иванович сыграет в матче Лиги Европы с "Андерлехтом" на позиции правого защитника, информирует ФАН.

По мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, использование 32-летнего серба — оптимальный вариант в условиях проблем со здоровьем у Игоря Смольникова. По словам источника, вариант с использованием Ивановича на правом краю обороны — основной, несмотря на готовность ко второй половине сезона Александра Анюкова, а также подписание Ибрагима Цаллагова, которого Мирча Луческу планирует использовать в центре поля.
Теги: Луческу Иванович Зенит Андерлехт
Сегодня, 17:35
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№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:46) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Ага и состав тогда будет примерно таким: Иванович-Нету-Ломбертс-Кришит
о Гарсия-Эрнани Молло-Жулиано-Мак и в нападении Джорджевич. Жаль вратаря "правильного" нет. За такой Зенит только упоротые могут болеть


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:44) #
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online

Цитата: RoboGeo
идиотизм, Анюк должен справа играть

Не дай Бог поломается из-за большой нагрузки - и каюк. А так на замену, как и при живом Смольникове сможет выходить.
Вот только неясно, кто в пару к Нету?
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чмольников окончательно в утиль? Хоть до одного голубопульного на седьмые сутки доехало, что он полное говно


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
идиотизм, Анюк должен справа играть
Регистрация: 31.05.2016
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