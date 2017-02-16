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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (32)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (32)
Мартин Йиранек: надеюсь, конфликт между Чехией и Россией в биатлоне не перенесется на футбол
Бывший защитник сборной Чехии Мартин Йиранек отметил, что следит за чемпионатом мира по биатлону, на котором ранее разгорелся скандал с чешской командой. Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза обвинил российских болельщиков в том, что они угрожают его спортсменам.
Сегодня "Ростов" принимает пражскую "Спарту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"Биатлоном интересуюсь. Слышал о разгоревшемся скандале, когда чешская сборная рассказал об угрозах со стороны российских болельщиков. Надеюсь, что негативная реакция не перенесется и на футбол. Матчи между "Ростовом" и "Спартой" должны пройти без эксцессов и при взаимном уважении сторон", - цитирует Йиранека "Спорт-Экспресс".
Сегодня "Ростов" принимает пражскую "Спарту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"Биатлоном интересуюсь. Слышал о разгоревшемся скандале, когда чешская сборная рассказал об угрозах со стороны российских болельщиков. Надеюсь, что негативная реакция не перенесется и на футбол. Матчи между "Ростовом" и "Спартой" должны пройти без эксцессов и при взаимном уважении сторон", - цитирует Йиранека "Спорт-Экспресс".
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