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Мартин Йиранек: надеюсь, конфликт между Чехией и Россией в биатлоне не перенесется на футбол

Бывший защитник сборной Чехии Мартин Йиранек отметил, что следит за чемпионатом мира по биатлону, на котором ранее разгорелся скандал с чешской командой. Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза обвинил российских болельщиков в том, что они угрожают его спортсменам.

Сегодня "Ростов" принимает пражскую "Спарту" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Биатлоном интересуюсь. Слышал о разгоревшемся скандале, когда чешская сборная рассказал об угрозах со стороны российских болельщиков. Надеюсь, что негативная реакция не перенесется и на футбол. Матчи между "Ростовом" и "Спартой" должны пройти без эксцессов и при взаимном уважении сторон", - цитирует Йиранека "Спорт-Экспресс".
Теги: Ростов Спарта
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