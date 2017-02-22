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Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Иван Данильянц: Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой"
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья основного вратаря команды Сослана Джанаева в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой".
"Сослан Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой". Он до сих пор не в хорошей форме, повреждение беспокоит Сослана. Естественно, мы хотим, чтобы он играл. Но вопрос остаётся открытым, в четверг увидим, как будет", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
"Сослан Джанаев, скорее всего, не будет готов к ответному матчу со "Спартой". Он до сих пор не в хорошей форме, повреждение беспокоит Сослана. Естественно, мы хотим, чтобы он играл. Но вопрос остаётся открытым, в четверг увидим, как будет", - цитирует Данильянца "Чемпионат.сом".
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