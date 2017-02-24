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Андрей Канчельскис: посмотрим, как "Ростов" сможет сыграть против "МЮ"
"Манчестер Юнайтед" в матчах 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" поймет, что такое организованная футбольная команда, заявил бывший полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис.
"Думаю, матчи будут интересными. "Ростов" почти не играл с сильными командами, посмотрим, как он сможет сыграть против "МЮ". Ну и "Манчестер" поймет, что такое организованная команда, а не те, кого он так легко обыгрывал.
.Все зависит от настроя, от отношения футболистов к игре. Ни Моуринью, ни Бердыев не могут повлиять на это. Все решают игроки на поле. Конечно, обыграть "Манчестер Юнайтед" любому за счастье. Помню, как мы играли с "Торпедо", так до сих пор (Андрей) Талалаев говорит: вот, мол, мы обыграли МЮ". Болеть я, конечно, буду за "Юнайтед", ведь я играл за эту команду, это родной для меня клуб.
Любой трофей считается. Только глупцы говорят, что Лига Европы не важна. В Ростов-на-Дону приедет и Ибрагимович, и Погба. Руни? Ну, если не уедет в Китай. Халатного отношения не будет. Моуринью понимает, что чем больше трофеев он выиграет, тем больше плюсов наберет. Нельзя делать ставку на один турнир. Вот "Арсенал" сделал ставку на Лигу чемпионов. И что теперь?", - цитирует Канчельскиса "Р-Спорт".
"Думаю, матчи будут интересными. "Ростов" почти не играл с сильными командами, посмотрим, как он сможет сыграть против "МЮ". Ну и "Манчестер" поймет, что такое организованная команда, а не те, кого он так легко обыгрывал.
.Все зависит от настроя, от отношения футболистов к игре. Ни Моуринью, ни Бердыев не могут повлиять на это. Все решают игроки на поле. Конечно, обыграть "Манчестер Юнайтед" любому за счастье. Помню, как мы играли с "Торпедо", так до сих пор (Андрей) Талалаев говорит: вот, мол, мы обыграли МЮ". Болеть я, конечно, буду за "Юнайтед", ведь я играл за эту команду, это родной для меня клуб.
Любой трофей считается. Только глупцы говорят, что Лига Европы не важна. В Ростов-на-Дону приедет и Ибрагимович, и Погба. Руни? Ну, если не уедет в Китай. Халатного отношения не будет. Моуринью понимает, что чем больше трофеев он выиграет, тем больше плюсов наберет. Нельзя делать ставку на один турнир. Вот "Арсенал" сделал ставку на Лигу чемпионов. И что теперь?", - цитирует Канчельскиса "Р-Спорт".
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