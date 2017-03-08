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Сергей Балахнин: в словах Моуринью нет ничего удивительного

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказал свое мнение о словах наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который остался недоволен качеством газона на стадионе "Олимп-2".

"Думаю, в словах Моуринью нет ничего удивительного. Понятно, что он не видел таких полей. А для нас поле в Ростове одно из лучших в стране. Допустимо ли играть на таких полях в еврокубках? Поскольку я сам ростовчанин, скажу, что допустимо. А если говорить серьезно, конечно, это неправильно. В 21-м веке можно содержать поле хорошего качества и это уже делается, как показывает пример "Краснодара". Понятно, что там особые условия. Но у того же "Локомотива", например, отличный газон. Сейчас все видели, что у ЦСКА неплохое поле. Я надеюсь, у нас тоже скоро стадион построится и будет совсем другое дело", – цитирует Балахнина "Спорт-Экспресс".
Теги: Балахнин Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стадион построится, но если за полем не ухаживать грамотным специалистам, то оно будет, как раньше в Лужниках, потому что большой козырёк над трибунами и мало солнечного света.
Регистрация: 13.11.2009
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