Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
15:54
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
Тренер "Луча-Энергии": девять дней не тренировались, ночь в самолете - ребята совершили подвиг (1)
09:58
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Маурицио Сарри: нам требуется совсем чуть-чуть, чтобы конкурировать с такими командами, как "Реал" (1)
Сергей Балахнин: в словах Моуринью нет ничего удивительного
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказал свое мнение о словах наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который остался недоволен качеством газона на стадионе "Олимп-2".
"Думаю, в словах Моуринью нет ничего удивительного. Понятно, что он не видел таких полей. А для нас поле в Ростове одно из лучших в стране. Допустимо ли играть на таких полях в еврокубках? Поскольку я сам ростовчанин, скажу, что допустимо. А если говорить серьезно, конечно, это неправильно. В 21-м веке можно содержать поле хорошего качества и это уже делается, как показывает пример "Краснодара". Понятно, что там особые условия. Но у того же "Локомотива", например, отличный газон. Сейчас все видели, что у ЦСКА неплохое поле. Я надеюсь, у нас тоже скоро стадион построится и будет совсем другое дело", – цитирует Балахнина "Спорт-Экспресс".
"Думаю, в словах Моуринью нет ничего удивительного. Понятно, что он не видел таких полей. А для нас поле в Ростове одно из лучших в стране. Допустимо ли играть на таких полях в еврокубках? Поскольку я сам ростовчанин, скажу, что допустимо. А если говорить серьезно, конечно, это неправильно. В 21-м веке можно содержать поле хорошего качества и это уже делается, как показывает пример "Краснодара". Понятно, что там особые условия. Но у того же "Локомотива", например, отличный газон. Сейчас все видели, что у ЦСКА неплохое поле. Я надеюсь, у нас тоже скоро стадион построится и будет совсем другое дело", – цитирует Балахнина "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.