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Андрей Канчельскис: у "Сельты" хороший подбор игроков впереди, но есть проблемы в обороне
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил шансы англичан в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с "Сельтой".
"Для "Манчестера" хорошо сыграть первый матч в гостях. Лига Европы их последний шанс попасть в Лигу чемпионов, ведь четвертое место в чемпионате они точно не займут. Поэтому никто не мешает им приложить все силы и пройти "Сельту". Для них это основная задача. У "Сельты" хороший подбор игроков впереди, но есть проблемы в обороне. Команда Моуринью должна этим воспользоваться. Уверен, тренер правильно донесет свою идею до игроков. Шансы 50 на 50. У "Манчестера" огромный опыт, "Сельта" же появляется тут редко. Поэтому у гостей будет преимущество, но испанцы постараются выйти на этот матч, как на последний. Поэтому может случиться сенсация", - цитирует Канчельскиса "Спорт день за днем".
"Для "Манчестера" хорошо сыграть первый матч в гостях. Лига Европы их последний шанс попасть в Лигу чемпионов, ведь четвертое место в чемпионате они точно не займут. Поэтому никто не мешает им приложить все силы и пройти "Сельту". Для них это основная задача. У "Сельты" хороший подбор игроков впереди, но есть проблемы в обороне. Команда Моуринью должна этим воспользоваться. Уверен, тренер правильно донесет свою идею до игроков. Шансы 50 на 50. У "Манчестера" огромный опыт, "Сельта" же появляется тут редко. Поэтому у гостей будет преимущество, но испанцы постараются выйти на этот матч, как на последний. Поэтому может случиться сенсация", - цитирует Канчельскиса "Спорт день за днем".
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