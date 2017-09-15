Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антонио Эдер: одно очко против серьёзного соперника – это нормально

Нападающий "Локомотива" Антонио Эдер прокомментировал ничью с "Копенгагеном" (0:0) в групповом этапе Лиги Европы.

"Мы играли на выезде, так что одно очко против серьёзного соперника – это нормально. Сёмин доволен результатом, хотя было бы лучше победить. Тренер попросил меня помочь команде, контролировать мяч и поддерживать партнёров. Матч был тяжёлый, на нас давили. Конечно, нам нужно было вместе и обороняться, и атаковать.

В физическом плане у меня всё хорошо. В чемпионате отыграл 60 минут, сейчас ещё 20 минут. Чувствую себя лучше. В следующем матче буду действовать острее", — цитирует Эдера "Чемпионат.сом".
Теги: Эдер Локомотив Копенгаген
Сегодня, 01:02
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Какой-то он субтильный и некоординированный.
Сегодня смотрел Витесс-Лацио, вот Кайс действительно машина.
Не то что у нас, когда последние дни доигрывал с оплывшим лицом.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.