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Петр Йирачек: перед матчем глупо говорить о ничьей

Игроки чешского "Фастава" будут стремиться победить в матче против московского "Локомотива" в рамка 2-го тура группового этапа Лиги Европы, заявил полузащитник "Фастава" Петр Йирачек.

"Мы смотрели достаточно видео по "Локомотиву", чтобы составить представление о команде. Отдельных игроков выделять не стану, но это очень сильный клуб. Много игроков имеют опыт выступлений на самом высоком уровне. Для достижения положительного результата нам надо сыграть на самом максимуме. Но глупо говорить, что мы будем настраиваться на ничью. То же самое, если мы сейчас скажем: "А давайте выйдем и проиграем!" Конечно, будем думать только о победе", - цитирует игрока "Р-Спорт".
Теги: Локомотив
Сегодня, 02:03
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