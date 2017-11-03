Михаил Лысов: старались выиграть, но не получилось

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов после поражения в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2) отметил, что команда будет разбирать ошибки в преддверии чемпионата России.- Мы играли на победу, старались, - сказал Лысов. - Выкладывались на сто процентов. Но не получилось. Будем разбирать ошибки.- Нет. Ничего такого не было. Мы спокойно отнеслись к победе и спокойно готовились к "Шерифу".- Да, это хорошая команда. В Лиге Европы не бывает плохих соперник. Старались выиграть, но не получилось.- Нет. У нас все готовы играть и могут всегда выйти на поле.- Пропускает вся команда.- Мы разберем ошибки.- Нет.