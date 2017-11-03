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Михаил Лысов: старались выиграть, но не получилось

Нападающий "Локомотива" Михаил Лысов после поражения в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Шерифом" (1:2) отметил, что команда будет разбирать ошибки в преддверии чемпионата России.

- Мы играли на победу, старались, - сказал Лысов. - Выкладывались на сто процентов. Но не получилось. Будем разбирать ошибки.

- Не затянулось ли празднование после "Зенита"?

- Нет. Ничего такого не было. Мы спокойно отнеслись к победе и спокойно готовились к "Шерифу".

- Еще в Тирасполе "Шериф" показал свой уровень. Убедились, что это секундный соперник?

- Да, это хорошая команда. В Лиге Европы не бывает плохих соперник. Старались выиграть, но не получилось.

- Травма Гильерме повлияла на ход матча?

- Нет. У нас все готовы играть и могут всегда выйти на поле.

- Медведев мог спасти от двух голов?

- Пропускает вся команда.

- Это поражение повлияет на подготовку к ЦСКА?

- Мы разберем ошибки.

- Своей игрой довольны?

- Нет.
Теги: Лысов Локомотив Марибор
Сегодня, 04:31
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