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Александр Хацкевич: как говорил Лобановский: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать?

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу над "Партизаном" (4:1) в матче Лиги Европы.

– Счет отображает то, что происходило на футбольном поле. Наша команда заслуживает за сегодняшнюю игру самых лестных слов. Мы завершили эту еврокубковую осень и хорошей игрой, и хорошим результатом. Спасибо за это ребятам. Огромное спасибо нашим болельщикам, нашим фанатам, которые поддерживали нас в домашних играх на протяжении сезона.

– Как бы вы оценили в целом выступление команды в групповом турнире?

– В целом я смотрю в турнирную таблицу. Каждая игра складывалась для нас по-своему – были матчи, когда приходилось проявлять характер, были матчи, в которых было трудно, особенно это касается выездного матча с "Янг Бойз", когда ребята выдержали первый тайм. Именно по итогам той игры мы достигли той цели, которая ставилась перед нами, – выход в весеннюю стадию Лиги Европы. Все остальное отходит на второй план – завтра мы проснемся, посмотрим в таблицу, где мы находимся на первом месте.

– Когда "Динамо" будет играть в Лиге чемпионов? Ведь все понимают, что команда должна играть в самом престижном клубном турнире Европы.

– Я вам отвечу словами Валерия Лобановского: "Мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать?" Для того чтобы играть там, нужно соответствовать уровню турнира, ведь вы сами можете видеть, какие встречались счета в нынешнем групповом турнире.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо Киев Лобановский Партизан
Сегодня, 05:22
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