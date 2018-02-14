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Ролан Гусев: ничья на выезде - нормальный результат, ЦСКА пройдёт дальше

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением об игре "армейцев" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (0:0).

"Ничья на выезде — нормальный результат. Игра была обоюдоострой, теперь будем ждать ответной встречи в Москве. Я уверен, что ЦСКА пройдёт дальше.

Что касается Вернблума, то хорошо, когда в команде есть такой универсальный игрок. В то же время понятно, что оптимальная позиция для него — опорная зона. Те эксперименты, которые с ним сейчас происходят, — вынужденное решение.

Мне непонятно решение пустить на матч сербских болельщиков. В нём присутствует политический момент. С другой стороны, играть в такой атмосфере хорошо, без болельщиков на стадионе был бы совсем другой антураж. Конечно, это было на руку "Црвене Звезде", но ребята — молодцы, выстояли.

Дымовая завеса в начале второго тайма — неотъемлемая часть футбола. Это нормальное явление, и футболисты относятся к этому с пониманием.

Очень неприятной новостью, конечно, стала смерть болельщика ЦСКА, такие вещи не могут не сказываться на настроении футболистов. Остаётся только передать соболезнования родным", - цитирует Гусева "Чемпионат.сом".
Теги: Гусев ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 01:02
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:22) #
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Да вот тут не соглашусь. Счёт 0-0 насвыезде очень опасный. То есть ЦСКА нужно только побеждать.любая ничья с голами ,ЦСКА не подходит.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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