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Юрий Семин: "Атлетико" провел мастер-класс

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после крупного поражения от "Атлетико" (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы посетовал на то, что его команда играла слишком авантюрно.

"С нашей стороны была полная авантюра. Играть так с "Атлетико" нельзя. В Мадриде мы действовали правильнее. Другое дело для болельщиков игра была интересной, мы атаковали, старались комбинировать. Но отыграть три мяча у "Атлетико", наверное, невозможно. Мы изначально не могли его пройти. Мадридцы уверенно ловили нас на контратаках, использовали свободные зоны. Для нас это определенный мастер-класс. Сказал ребятам, что сегодня они играли так, как играть с такими командами не стоит", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 21:37
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(2)
№6 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Loko_
Цитата: Правдоруб
Хоть бы подумал, что говорит... Признал полную свою несостоятельность - раз в Мадриде "Атлетико" преподал мастер-класс, так почему ДОМА, ПРИ СВОИХ болельщиках, тренер не сделал выводов и не перестроил игру, не проанализировал соперника... как это сделал Бердыев в ЛЧ, после разгрома "Ростова" в Мюнхене (0-5), унизив баварцев дома 3-2 ??? На печку пора пенсионеру, не важно как "Локомотив" закончит чемпионат... Все увидели послематчевую картинку, на которой "мудрый" Семин, сняв петушок распустил свои длинные космы и от обиды чуть не заплакал - Симионе даже не подумал подходить к нему и посочувствовать... Этот жест очень красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло. Да, в чемпионате можно побеждать с помощью адм. ресурса и работы с арбитрами, но в Европе важнейшую роль играет личность ТРЕНЕРА и даже не стоимость состава... Там нужен класс и высокий профессионализм коуча, идущего в ногу, или даже опережающего, требования современного футбола. НИКТО из современных тренеров России, вместе с наемниками иностранными, не смог, за последние 10 лет, превзойти в качестве и результатах игры с грандами Европы, ТРЕНЕРА БЕРДЫЕВА, игравшего на равных и даже, обыгрывавшего тот же "Атлетико", Барселону, Баварию и Челси..с разными командами, не имевшими в составах звезд, коими кичатся ныне питерские и столичные клубные боссы. Играли бы честно в России,не назначали бы и не выбирали бы победителя РФПЛ в кабинетах, НИКОГДА бы, с начала 2000-х, не были бы чемпионами Спартаки с ЦСКА и Зенитами... да и нынешний, возможный, но тоже кабинетный, Локомотив... А был бы вечным чемпионом Бердыевские "Рубин" или "Ростов". Стыдно за такие результаты в Европе и напыженные понты столичных и питерского клубов.

ты уймешься со своим Бердыевым, чучело? Никто его как тренера не принижает, но больше Семина он не выиграл ни-че-го. Время еще покажет кто есть кто - будет следующкий сезон - там и посмотрим. Заладил тут свою пластинку.

здесь согласен при чём здесь Бердыев, на данный момент по статусу он лучший тренер из наших, но Семин рядом с ним и по своему они похожи обоим нужно не мешать и результат придет, да сегодняшний матч это удар по самолюбие и Семина и болельщиков, но матч был проигран в Мадриде, при чём голы забивались после глупых обрезов когда наши технари посчитали что могут идти в обводку вместо того чтоб сыграть проще, удачи Локо в чемпионате и здесь пишут зенитовцы что тяжело придется в лиги чемпионов, но увы пока удел мечтаний всех наших клубов это 3е место в группе а уСемина как раз есть опыт игр в плейоф лиги чемпионов
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Удивительно! А почему Локомотив не играл в свою излюбленную игру на контратаках вторым номером. Куда больше шансов было бы, если Локомотив закрылся бы.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 21:51) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Правдоруб
Хоть бы подумал, что говорит... Признал полную свою несостоятельность - раз в Мадриде "Атлетико" преподал мастер-класс, так почему ДОМА, ПРИ СВОИХ болельщиках, тренер не сделал выводов и не перестроил игру, не проанализировал соперника... как это сделал Бердыев в ЛЧ, после разгрома "Ростова" в Мюнхене (0-5), унизив баварцев дома 3-2 ??? На печку пора пенсионеру, не важно как "Локомотив" закончит чемпионат... Все увидели послематчевую картинку, на которой "мудрый" Семин, сняв петушок распустил свои длинные космы и от обиды чуть не заплакал - Симионе даже не подумал подходить к нему и посочувствовать... Этот жест очень красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло. Да, в чемпионате можно побеждать с помощью адм. ресурса и работы с арбитрами, но в Европе важнейшую роль играет личность ТРЕНЕРА и даже не стоимость состава... Там нужен класс и высокий профессионализм коуча, идущего в ногу, или даже опережающего, требования современного футбола. НИКТО из современных тренеров России, вместе с наемниками иностранными, не смог, за последние 10 лет, превзойти в качестве и результатах игры с грандами Европы, ТРЕНЕРА БЕРДЫЕВА, игравшего на равных и даже, обыгрывавшего тот же "Атлетико", Барселону, Баварию и Челси..с разными командами, не имевшими в составах звезд, коими кичатся ныне питерские и столичные клубные боссы. Играли бы честно в России,не назначали бы и не выбирали бы победителя РФПЛ в кабинетах, НИКОГДА бы, с начала 2000-х, не были бы чемпионами Спартаки с ЦСКА и Зенитами... да и нынешний, возможный, но тоже кабинетный, Локомотив... А был бы вечным чемпионом Бердыевские "Рубин" или "Ростов". Стыдно за такие результаты в Европе и напыженные понты столичных и питерского клубов.

ты уймешься со своим Бердыевым, чучело? Никто его как тренера не принижает, но больше Семина он не выиграл ни-че-го. Время еще покажет кто есть кто - будет следующий сезон - там и посмотрим. Заладил тут свою пластинку.


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 21:49) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Рубин»
Хоть бы подумал, что говорит... Признал полную свою несостоятельность - раз в Мадриде "Атлетико" преподал мастер-класс, так почему ДОМА, ПРИ СВОИХ болельщиках, тренер не сделал выводов и не перестроил игру, не проанализировал соперника... как это сделал Бердыев в ЛЧ, после разгрома "Ростова" в Мюнхене (0-5), унизив баварцев дома 3-2 ??? На печку пора пенсионеру, не важно как "Локомотив" закончит чемпионат... Все увидели послематчевую картинку, на которой "мудрый" Семин, сняв петушок распустил свои длинные космы и от обиды чуть не заплакал - Симионе даже не подумал подходить к нему и посочувствовать... Этот жест очень красноречиво дает понять боссам РЖД, что время легенды прошло. Да, в чемпионате можно побеждать с помощью адм. ресурса и работы с арбитрами, но в Европе важнейшую роль играет личность ТРЕНЕРА и даже не стоимость состава... Там нужен класс и высокий профессионализм коуча, идущего в ногу, или даже опережающего, требования современного футбола. НИКТО из современных тренеров России, вместе с наемниками иностранными, не смог, за последние 10 лет, превзойти в качестве и результатах игры с грандами Европы, ТРЕНЕРА БЕРДЫЕВА, игравшего на равных и даже, обыгрывавшего тот же "Атлетико", Барселону, Баварию и Челси..с разными командами, не имевшими в составах звезд, коими кичатся ныне питерские и столичные клубные боссы. Играли бы честно в России,не назначали бы и не выбирали бы победителя РФПЛ в кабинетах, НИКОГДА бы, с начала 2000-х, не были бы чемпионами Спартаки с ЦСКА и Зенитами... да и нынешний, возможный, но тоже кабинетный, Локомотив... А был бы вечным чемпионом Бердыевские "Рубин" или "Ростов". Стыдно за такие результаты в Европе и напыженные понты столичных и питерского клубов.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: xzerti (Сегодня, 21:44) #
  • -3
  •  (5)

Надоело про*бывать деньги в БК Нашел норм сайт king-ball. ru уже неделю в плюсе! Думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 15.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Все так, нашему руководству нужно что-то решать с усилением.
Без хорошего, уровня Европы в ЛЧ делать будет нечего.
Да и вообще команде требуется серьезное усиление, особенно с учетом возможного ухода Ману и Саба.
Спасибо Палычу за сезон в Европе и за 1/8, хотя она и явно не удалась.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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