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Наставник "Лейпцига": мы горды и счастливы, что смогли пройти "Зенит"

Главный тренер "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль поделился впечатлениями от игры против "Зенита" (1:1).

"Мы горды и счастливы, что смогли пройти "Зенит". Знаем, что у нас было предостаточно шансов, чтобы решить исход противостояния гораздо раньше. Но у нас всегда включается напряжение – часто больше, чем хотелось бы. Мы очень рады, что прошли дальше.

После хорошего начала, когда мы забили, наша команда перестала играть – этим мы сами сделали соперника сильным. В перерыве, когда мы перед паузой получили ответный мяч, я вел себя очень громко, потому что не могу допускать, чтобы мои футболисты действовали так. Самый интересный момент матча – это, конечно, незабитый пенальти Тимо Вернера. Он мог бы решить все, но нам пришлось терпеть до последней секунды. На этой стадии только два исхода: вылететь или пройти дальше – мы рады, что получился второй сценарий", - приводит слова Хазенхюттля "Советский спорт в Санкт-Петербурге".
Сегодня, 00:07
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 00:25) #
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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
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