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УЕФА оштрафовал "Атлетик" по итогам матча со "Спартаком"

УЕФА оштрафовал "Атлетик" на 40 тысяч евро по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака" (1:2), сообщает Marca.

Перед началом игры в Бильбао произошли столкновения между болельщиками команд. В итоге погиб полицейский.
Теги: Атлетик Спартак
Сегодня, 17:18
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№1 Написал: stainless (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
УЕФА рассмотрел дисциплинарное дело по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2).

Российский клуб оштрафован на 55 тысяч евро за использование пиротехники, бросание предметов на поле и нарушения на гостевой трибуне. Кроме того, "Спартаку" запрещено продавать билеты на два ближайших выездных матча в еврокубках. Наказание включает еще одну игру условно с испытательным сроком на 2 года.

Испанцы получили наказание за такие же нарушения со стороны болельщиков, а также за плохую организацию матча. "Атлетик" заплатит 40 тысяч евро. Во время следующего матча на стадионе басков будет закрыт один сектор.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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