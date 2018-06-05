УЕФА оштрафовал "Атлетик" по итогам матча со "Спартаком"

УЕФА оштрафовал "Атлетик" на 40 тысяч евро по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака" (1:2), сообщает Marca.Перед началом игры в Бильбао произошли столкновения между болельщиками команд. В итоге погиб полицейский.