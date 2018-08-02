"Уфа" сыграла вничью с "Домжале" и вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

"Уфа" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с "Домжале", что позволило российскому клубу пройти в следующий раунд.Лига Европы2-й квалификационный раундМатч 1 - 0:0Стадион: Шпортни парк (Домжале, Словения): Бизьяк, 52, Йокич, 88"Уфа": Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, (Сухов, 60), Пауревич, Тумасян, Фатаи, (Засеев, 73), Неделчару, Игбун, Табидзе, Обляков, (Карп, 77)."Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, (Николсон, 79), Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, УсманиПредупреждения: Йокич, 38, Ибраими, 38, Муян, 78