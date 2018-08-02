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"Уфа" сыграла вничью с "Домжале" и вышла в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

"Уфа" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с "Домжале", что позволило российскому клубу пройти в следующий раунд.

Лига Европы

2-й квалификационный раунд

Матч 1 - 0:0

Стадион: Шпортни парк (Домжале, Словения)

"Домжале" – "Уфа" 1:1

Голы: Бизьяк, 52, Йокич, 88

"Уфа": Беленов, Йокич, Салатич, Живоглядов, (Сухов, 60), Пауревич, Тумасян, Фатаи, (Засеев, 73), Неделчару, Игбун, Табидзе, Обляков, (Карп, 77).

"Домжале": Милич, Клеменчич, Широк, Бижак, Ибраими, Муян, (Николсон, 79), Ибричич, Мельняк, Добровольц, Черин, Усмани

Предупреждения: Йокич, 38, Ибраими, 38, Муян, 78
Теги: Уфа Домжале
Вчера, 23:23
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17
(6)
№17 Написал: giat (Сегодня, 00:31) #
  • -1
  •  (1)
online

Поздравляем
Поздравляем
С первыми успехами на Европейском футбольном арене и чтоб вёс футболний сезо6 был бы толко победи и радости
Браво Уфа
Вот хороший задел и старт
Так держат ребята
Регистрация: 12.07.2016 [жалоба]
№16 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодуы!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (1)

чес говоря, игра у Уфы отвратная.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№14 Написал: Charodei Борзя (Вчера, 23:50) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы,ребята.А свинки бы слиться сразу же умудрились бы.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№13 Написал: rwspartach Россия (Вчера, 23:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KecoH
Но сл.раунд будет намного сложнее.

Следующий раунд с командой из люксембурга - очень сомнительно,что сложнее.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№12 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, не стушевались, теперь надо Люксембург пройти.Удачи уфимцам.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№11 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:29) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы уфимцы! Поздравляю с первой победой в Европе! Дай Бог, не последняя! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№10 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:29) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Ирония судьбы - словенец выбил словенский клуб из ЛЕ
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: nogomyach Россия (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Йокич - Домжале - клин клином.)


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Antip7 (Вчера, 23:27) #
  • 0
  •  (4)
online

Самое интересное.. я включил матч на 85й минуте)) но почему -то знал, что Уфа пройдет дальше
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Marselle Уфа (Вчера, 23:27) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Уфа»
Молодцы
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: 1111111111 (Вчера, 23:27) #
  • +4
  •  (6)

Матч на уровне ЧР))) ждём следующих!))) А этим сразу дать ГЕРОЕВ РОССИИ))))!
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: KecoH Kazan (Вчера, 23:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Ну на тоненького...Пропустить могли гораздо больше. Но сл.раунд будет намного сложнее.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 23:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы, уфимцы!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:25) #
  • +2
  •  (6)
online

Повезло.. Ну что ж, удачи в дальнейшем!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Вчера, 23:25) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
С почином ,уфимцы!)
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Вчера, 23:24) #
  • +4
  •  (8)
online

ДоМжали таки
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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