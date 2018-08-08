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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Томаров: у "Прогреса" боевая команда, все бьются в каждом матче
Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с "Прогресом".
- Как готовитесь к матчу?
- Готовились стандартно. Здесь было больше восстановление. Кто не играл, по плану готовились. График очень насыщенный. Футболисты это понимают, и готовимся мы серьезно.
- Восстановились ли травмированные игроки?
- Все, за исключением Никитина работают в общей группе.
- СМИ сватают Облякова в крупные клубы. За сколько клуб готов его продавать?
- Это вопрос не ко мне, к руководству.
- Йокич будет играть? Он получил две желтые карточки в матче с "Домжале".
- Да. Изначально у нас была информация, что футболист после двух карточек пропускает матч, но затем мы уточнили, и дисквалификация идет здесь после трех желтых карточек.
- На чем вам нужно сделать упор завтра?
- Что касается соперника, то у них команда очень боевая, средний возраст 25-26 лет, футболисты в самом расцвете сил, в каждом матче выходят биться, стараются играть вперед. Много вертикальных передач, отмечу жажду борьбы, они прошли непростых соперников, все эти факторы будем учитывать.
- У вас уже есть в голове очертания стартового состава?
- Процентов на 70 сформировался, но есть много нюансов, которые определят окончательный вариант.
- Было ощущение, что со второго дивизиона можно дойти до Европы?
- Тогда ни у одного человека на нашей планете нет было таких мыслей, все только начиналось, шло волнообразное развитие футбола в Башкортостане, тогда думали больше о том, чтобы была стабильность. Постепенно выходили на новый уровень. Тогда пределом мечтаний была ФНЛ, мы радовались безумно, для нас это был огромный шаг вперед, далее, далее, далее и потом была уже премьер-лига.
- Насколько принципиально и важно начинать дома?
- Не секрет, что первый матч на выезде приоритетнее, с другой стороны, мы забили "Домжале" в гостях, так жребий решил, не акцентируем на этом внимание. Сложно сказать. Как жребий решил, так и играем.
Rusfootball.info
- Как готовитесь к матчу?
- Готовились стандартно. Здесь было больше восстановление. Кто не играл, по плану готовились. График очень насыщенный. Футболисты это понимают, и готовимся мы серьезно.
- Восстановились ли травмированные игроки?
- Все, за исключением Никитина работают в общей группе.
- СМИ сватают Облякова в крупные клубы. За сколько клуб готов его продавать?
- Это вопрос не ко мне, к руководству.
- Йокич будет играть? Он получил две желтые карточки в матче с "Домжале".
- Да. Изначально у нас была информация, что футболист после двух карточек пропускает матч, но затем мы уточнили, и дисквалификация идет здесь после трех желтых карточек.
- На чем вам нужно сделать упор завтра?
- Что касается соперника, то у них команда очень боевая, средний возраст 25-26 лет, футболисты в самом расцвете сил, в каждом матче выходят биться, стараются играть вперед. Много вертикальных передач, отмечу жажду борьбы, они прошли непростых соперников, все эти факторы будем учитывать.
- У вас уже есть в голове очертания стартового состава?
- Процентов на 70 сформировался, но есть много нюансов, которые определят окончательный вариант.
- Было ощущение, что со второго дивизиона можно дойти до Европы?
- Тогда ни у одного человека на нашей планете нет было таких мыслей, все только начиналось, шло волнообразное развитие футбола в Башкортостане, тогда думали больше о том, чтобы была стабильность. Постепенно выходили на новый уровень. Тогда пределом мечтаний была ФНЛ, мы радовались безумно, для нас это был огромный шаг вперед, далее, далее, далее и потом была уже премьер-лига.
- Насколько принципиально и важно начинать дома?
- Не секрет, что первый матч на выезде приоритетнее, с другой стороны, мы забили "Домжале" в гостях, так жребий решил, не акцентируем на этом внимание. Сложно сказать. Как жребий решил, так и играем.
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