Сергей Томаров: у "Прогреса" боевая команда, все бьются в каждом матче

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с "Прогресом".- Готовились стандартно. Здесь было больше восстановление. Кто не играл, по плану готовились. График очень насыщенный. Футболисты это понимают, и готовимся мы серьезно.- Все, за исключением Никитина работают в общей группе.- Это вопрос не ко мне, к руководству.- Да. Изначально у нас была информация, что футболист после двух карточек пропускает матч, но затем мы уточнили, и дисквалификация идет здесь после трех желтых карточек.- Что касается соперника, то у них команда очень боевая, средний возраст 25-26 лет, футболисты в самом расцвете сил, в каждом матче выходят биться, стараются играть вперед. Много вертикальных передач, отмечу жажду борьбы, они прошли непростых соперников, все эти факторы будем учитывать.- Процентов на 70 сформировался, но есть много нюансов, которые определят окончательный вариант.- Тогда ни у одного человека на нашей планете нет было таких мыслей, все только начиналось, шло волнообразное развитие футбола в Башкортостане, тогда думали больше о том, чтобы была стабильность. Постепенно выходили на новый уровень. Тогда пределом мечтаний была ФНЛ, мы радовались безумно, для нас это был огромный шаг вперед, далее, далее, далее и потом была уже премьер-лига.- Не секрет, что первый матч на выезде приоритетнее, с другой стороны, мы забили "Домжале" в гостях, так жребий решил, не акцентируем на этом внимание. Сложно сказать. Как жребий решил, так и играем.