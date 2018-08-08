Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Томаров: у "Прогреса" боевая команда, все бьются в каждом матче

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы с "Прогресом".

- Как готовитесь к матчу?

- Готовились стандартно. Здесь было больше восстановление. Кто не играл, по плану готовились. График очень насыщенный. Футболисты это понимают, и готовимся мы серьезно.

- Восстановились ли травмированные игроки?

- Все, за исключением Никитина работают в общей группе.

- СМИ сватают Облякова в крупные клубы. За сколько клуб готов его продавать?

- Это вопрос не ко мне, к руководству.

- Йокич будет играть? Он получил две желтые карточки в матче с "Домжале".

- Да. Изначально у нас была информация, что футболист после двух карточек пропускает матч, но затем мы уточнили, и дисквалификация идет здесь после трех желтых карточек.

- На чем вам нужно сделать упор завтра?

- Что касается соперника, то у них команда очень боевая, средний возраст 25-26 лет, футболисты в самом расцвете сил, в каждом матче выходят биться, стараются играть вперед. Много вертикальных передач, отмечу жажду борьбы, они прошли непростых соперников, все эти факторы будем учитывать.

- У вас уже есть в голове очертания стартового состава?

- Процентов на 70 сформировался, но есть много нюансов, которые определят окончательный вариант.

- Было ощущение, что со второго дивизиона можно дойти до Европы?

- Тогда ни у одного человека на нашей планете нет было таких мыслей, все только начиналось, шло волнообразное развитие футбола в Башкортостане, тогда думали больше о том, чтобы была стабильность. Постепенно выходили на новый уровень. Тогда пределом мечтаний была ФНЛ, мы радовались безумно, для нас это был огромный шаг вперед, далее, далее, далее и потом была уже премьер-лига.

- Насколько принципиально и важно начинать дома?

- Не секрет, что первый матч на выезде приоритетнее, с другой стороны, мы забили "Домжале" в гостях, так жребий решил, не акцентируем на этом внимание. Сложно сказать. Как жребий решил, так и играем.

Rusfootball.info
Теги: Томаров Уфа
Сегодня, 16:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (0)

Не преувеличивайте - «Прогрес» (г. Нидеркорн, Люксембург) - это команда уровня ниже российского ПФЛ... Команда российской Премьер-Лиги должна обыгрывать ее вторым (дублирующим) составом... Еще не хватало нам дрожать от подобных командочек из микро-стран... В одном городе Уфе больше населения, чем во всей этой стране Люксембурге... (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.