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Сергей Гуренко: "Зенит" – очень сильная команда, нам будет непросто в Питере

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился эмоциями после разгрома "Зенита" (4:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Пока только половина дела сделана. Наша задача – пройти в следующий раунд. Доволен ребятами. Мастерством не могли обыграть соперника. За счет желания, организации добились результата. Теперь настраиваемся на ответную встречу.

Видел глаза ребят перед ДАКом, как они хотели сыграть с "Зенитом", проверить себя. Нам предстоит еще 90 минут. «Зенит» – очень сильная команда, поэтому нам будет непросто в Питере.

Пустой стадион? Было бы приятно, чтобы в Санкт-Петербурге был полный стадион. Футбол ведь для болельщиков. Но это не наша вина, что так получилось. Остается только сожалеть", – сказал Гуренко в эфире "Беларусь 5".

Tribuna.com
Теги: Гуренко Зенит Динамо Минск
Вчера, 22:22
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25
(0)
№25 Написал: dvdw (Сегодня, 00:31) #
  • 0
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Привет из Минска, мы как Словенские команды ,маленькие, но п...ц жёсткие
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№24 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:31) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: tantara
Зенит это Ферарри. Минск это колхоз.

Зенит - это Феррари, Минск - это БЕЛАЗ. БЕЛАЗ сегодня раздавил Феррари
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№23 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну а че себя обманывать то - Семак может и хороший человек но как тренер он колхозник полный!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№22 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:20) #
  • -2
  •  (6)

Зина очень сильная команда. Ну просто очень. На 0-4 даже не рассчитывайте. Максимум - 0-3 - прочувствуйте всю силу питерского голубого духа.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№21 Написал: tantara Уфа (Вчера, 23:15) #
  • -3
  •  (5)

Зенит это Ферарри. Минск это колхоз.
В Питере 5 штук спокойно бомжи закатают даже без зрителей.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№20 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Вчера, 23:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не бзди. Вы уже прошли дальше.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№19 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:01) #
  • +2
  •  (2)

Нда. Против откровенного говна играть сложно.

Цитата: Колян Безмолвный
Зенит позорит наш футбол!

Крыть нечем.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№18 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Вчера, 22:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Следующий матч с Рубином.Бердыев уже сплел лапти для Списка.
конечно жаль,но настоящий тренер не будет
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№17 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 22:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
троллинг 80-го уровня ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№16 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 22:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Семак плохой тренер!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: SPV 77 Брянск (Вчера, 22:49) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уступят в Питере 0-2 и пойдут дальше
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 22:48) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит позорит наш футбол!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 22:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: TANK
Дзюба ты там ни у МАтвиенко трусы нюханул перед матчем? stuck_out_tongue_closed_eyes

вот скажи *неразборчивая речь* ты придурок или по себе судишь? что любитель понюхать? можно ведь тебе пойти на встречу и найти много что ты занюхнешь, такую бредятину порешь, что очень большой выбор ответить тебе, чтобы унизить, сам себя подставляешь... чудило *неразборчивая речь* пиши по игре, ппц поколение дегенератов растет, ей богу


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№12 Написал: TANK RUSSIA (Вчера, 22:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Дзюба ты там ни у МАтвиенко трусы нюханул перед матчем? stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Вчера, 22:34) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: MAG554
С Гуренко то понятно, что Семак на это скажет. Нет усиления?

нет он скажет правду, "я не тренер, я любитель, накуя меня взяли в Зеню я до сих пор не пойму"
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: fd65 (Вчера, 22:33) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вот так протролил так протролил.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: kpa6 Москва (Вчера, 22:33) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: MAG554
С Гуренко то понятно, что Семак на это скажет. Нет усиления?


а что ещё ему говорить?!

ща ни кого не купят, ещё пару игр сольёт....получит неустойку 40 лямов и будет жить припеваюче!)

Серёжа браво!! как в старые добрые времена))))
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Вчера, 22:32) #
  • 0
  •  (4)

будет просто, если только Семак на поле выйдёт smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:29) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Печально, что 16 команда в рейтинге вдрызг проиграла 147, а вот со Спартаком дела такие: ПАОК 49, Спартак ,увы,108.Как говорится "Почувствуйте разницу".
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:27) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 22:27) #
  • +3
  •  (9)

Если смотреть объективно, то Зениту по силам пройти Минск даже после 0-4. Но без зрителей это будет сделать очень трудно. Дебилы с фаерами в жoпе очень подвели команду
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 22:27) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
С Гуренко то понятно, что Семак на это скажет. Нет усиления?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Вчера, 22:26) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
«Зенит» – очень сильная команда

тонко


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:26) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
в Питере вам будет писец confused наверно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: rigoletto Белгород (Вчера, 22:24) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем такой сарказм то?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
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