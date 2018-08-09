Сергей Гуренко: "Зенит" – очень сильная команда, нам будет непросто в Питере

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился эмоциями после разгрома "Зенита" (4:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы."Пока только половина дела сделана. Наша задача – пройти в следующий раунд. Доволен ребятами. Мастерством не могли обыграть соперника. За счет желания, организации добились результата. Теперь настраиваемся на ответную встречу.Видел глаза ребят перед ДАКом, как они хотели сыграть с "Зенитом", проверить себя. Нам предстоит еще 90 минут. «Зенит» – очень сильная команда, поэтому нам будет непросто в Питере.Пустой стадион? Было бы приятно, чтобы в Санкт-Петербурге был полный стадион. Футбол ведь для болельщиков. Но это не наша вина, что так получилось. Остается только сожалеть", – сказал Гуренко в эфире "Беларусь 5".