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"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская

Назначены арбитры на ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые пройдут 16 августа.

На матч "Зенита" с минским "Динамо" назначена бельгийская бригада во главе с Себастьеном Дельферьером.

Игру "Уфа" – "Прогрес" обслужит австрийская бригада арбитров.

UEFA
Теги: Зенит Динамо Минск УФА
Сегодня, 13:15
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 13:41) #
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Уж, Себаст-ьен Дельф-ерьер
поСтебается над побитым "Зенитом",
заставит его быть послушным Дельф-инчиком,
опустит Зенит в нижние чины - в фурьеры... )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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