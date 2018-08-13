"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская

Назначены арбитры на ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, которые пройдут 16 августа.На матч "Зенита" с минским "Динамо" назначена бельгийская бригада во главе с Себастьеном Дельферьером.Игру "Уфа" – "Прогрес" обслужит австрийская бригада арбитров.