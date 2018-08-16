Чудо по фамилии Дзюба и питерский Адриано. Оценки игроков "Зенита" в матче против "Динамо" Минск

"Зенит" из Санкт-Петербурга совершил настоящий подвиг в ответной игре и нивелировал преимущество соперника в 4 мяча. Оценки команды, которая совершила нечто невообразимое, и теперь продолжит бороться за попадание в Лигу Европы.Голкипер пропустил один мяч, упрекнуть в котором его не получится, а в остальное время был практически без работы. Действия обязательного характера (ввод мяч от ворот, например) оценивать не имеет смысла, так что Андрей остается без оценки.Много трудился в атаке, но не был особенно полезен. В моменте, когда "Зенит" готовился пропустить, боролся на одиннадцатиметровой отметке с Корзуном и борьбу проиграл, после чего последовал удар, неудачный отскок и гол "Динамо". Единственное, чем впечатлил, - физическое состояние. Несмотря на возраст, старался быть активным до последних минут.Неизвестно где находился, когда минчане забивали гол. Центрального защитника просто не оказалось в штрафной, из-за чего автор мяча находился в гордом одиночестве (чем и воспользовался). При участии в созидании питерских атак замечен не был.Пусть, наверное, так же неидеально сыграл при ситуации, когда "Зенит" пропустил, но много и качественно помогал впереди. Помимо этого, оформил голевую передачу на Дзюбу. В остальных эпизодах, когда нужно было разрушать, был надежен.Провел куда более качественную игру, если сравнивать с матчем в Минске. Много двигался и предлагался партнерам, собирал на себе фолы. После одного из них Паредес и открыл счёт. Может быть, если бы не был заменен, отметился ещё более ярко, но насчет этого теперь можно только предполагать.Забил первый гол "Зенита" и вообще неплохо обострял, но все испортил глупым удалением. Из-за него партнерам пришлось выполнять куда больший объем работы, из-за него, вполне вероятно, команда была вынуждена играть дополнительное время, что наверняка скажется в ближайшие выходные.Работал в центре за двоих после удаления Паредеса, был активен и разнообразен в плане продолжения атак. Немалый процент брака в передачах вряд ли может сильно испортить впечатление: во-первых, Кристиан старался играть только на обострение, во-вторых, все-таки вопрос усталости. Кроме того, забил роскошный гол со штрафного удара.Проделал много работы как в центре, так и на флангах, но вот в чем-то результативном так и не поучаствовал. Из-за этого в такой встрече, где было слишком много голов, вряд ли можно высоко оценивать действия полузащитника, который по своим позициям (атакующая тройка "Зенита" менялась) был нацелен больше на атаку. Тем более, нарушил правила на границе штрафной, после чего Минск имел право на опасный стандарт.Был очень активен. Даже слишком. Из-за суетливости многое делал невпопад, не реализовал несколько отличных моментов, а в одном из эпизодов только помешал Дзюбе забить. В плане подыгрыша был куда интереснее, но уйма загубленных моментов не позволяет получить атакующему полузащитнику оценку даже "удовлетворительно".Ситуация такая же, как и с Ерохиным. Большой объем работы, причем как сзади, так и спереди, большое желание, но малый процент конструктива. К тому же Далер организовал тот самый незасчитанный (незасчитанный, кстати, по всем правилам) гол в ворота питерцев. Ну а дальше идет главный герой...Просто не передать, насколько крут был Артем. Начинал с того, что подчистую выигрывал все верховые единоборства, снабжая партнеров. Причем выигрывал у "Динамо" из Минска, которое во многом за счет этого и разгромило "Зенит" в первой встрече. На этом, естественно, не остановился. Хет-трик, голевая передача, заработанный пенальти и море энергии и желания, которые, безусловно, заразили партнеров и заставляли поверить всех в то, что этой сумасшедший камбэк возможен.Жалеть приходится об одном - увы, это великолепие своими глазами не увидели тысячи болельщиков.Вышел на замену, заработал штрафной, с которого был забит гол, и отдал голевую передачу. Оказался прекрасный напарником для суперского Дзюбы.Гол забил, но в очевидной ситуации, которую создал опять же Дзюба. В остальном радовал мало.Словак воспользовался предоставленным шансом. Заработал пенальти, который позволил забить ключевой в матче гол, после чего сам оформил дубль. В ближайшее время наверняка получит свой шанс в основе, после такой яркой вспышки и дальше держать Мака в запасе просто нельзя.Провел на поле не так много времени, ничем особенным не запомнился, но дал необходимой свежести, неплохо помог партнерам, когда это было необходимо.