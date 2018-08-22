"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр

Типичное британское жлобство: шотландцы не дали «Матч ТВ» показать матч квалификации ЛЕ «Рейнджерс» — «Уфа». Трансляция будет идти только на сайте клуба, доступ к ней обойдётся в скромную сумму в 645 рублей по текущему курсу. — Ilya Firsov (@liberalst) August 22, 2018

Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Уфой" не будет показан на "Матч ТВ"."Типичное британское жлобство: шотландцы не дали "Матч ТВ" показать матч квалификации ЛЕ "Рейнджерс" — "Уфа". Трансляция будет идти только на сайте клуба, доступ к ней обойдётся в скромную сумму в 645 рублей по текущему курсу", - написал в своем твиттере Илья Фирсов.Трансляция матча уже исчезла из программы телеканала и была заменена на игру "Партизан" - "Бешикташ".