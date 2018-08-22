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"Рейнджерс" не дал "Матч ТВ" транслировать игру с "Уфой" и требует более 600 рублей за просмотр

Первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Рейнджерс" и "Уфой" не будет показан на "Матч ТВ".

"Типичное британское жлобство: шотландцы не дали "Матч ТВ" показать матч квалификации ЛЕ "Рейнджерс" — "Уфа". Трансляция будет идти только на сайте клуба, доступ к ней обойдётся в скромную сумму в 645 рублей по текущему курсу", - написал в своем твиттере Илья Фирсов.



Трансляция матча уже исчезла из программы телеканала и была заменена на игру "Партизан" - "Бешикташ".
Теги: Уфа Рейнджерс
Сегодня, 19:24
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(2)
№13 Написал: Kostik (Сегодня, 20:51) #
  • +3
  •  (3)
online

Да такие же жлобы, как и сам матчтв
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№12 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«МЮ»
зря,я бы посмотрел как Рейнджерс разберет бывший автобус Сямака на запчасти
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если цена берется с потолка, с шотландцев можно содрать по полной.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№10 Написал: SVN (Сегодня, 20:23) #
  • 0
  •  (2)

как не дали?может высокую цену заломили?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Sergeevich (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (0)
online

Gnome,
Так в итоге и будет)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Надо на поле им хорошенько ответить!
И ответную игру продавать ещё дороже...

кто там отвечать то будет,мёртвая уфа?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№7 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:08) #
  • -1
  •  (13)

Это не вина шотландцев, что 7 фунтов огромная и неподъемная сумма для граждан самой богатой страны в мире


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:02) #
  • +3
  •  (3)

ну и заплатили бы эти 600р. а потом раздали бы через сопку smile


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 20:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В Англии это литр пива...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (6)
online

Надо на поле им хорошенько ответить!
И ответную игру продавать ещё дороже...
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 19:39) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
предлагаю нашим сделать тоже самое для этих бритов, только еще 1 нолик добавить к их цифре
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
645 ????????????????????? ВЫ СОВСЕМ ЕБОБО?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Опять Черчиль виноват..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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